Scontro auto-moto a Roma, due feriti

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Grave incidente nella notte in via Ugo de Carolis, in zona Balduina a Roma. Coinvolte un'auto e una moto. I due passeggeri sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Il conducente, un 28enne, è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia locale.