Pugilato: Campionato Europa a Szeremeta

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Niente da fare per Alessandro Goddi, al Palazzetto dello Sport di Roma il vacante titolo europeo dei pesi medi di pugilato è andato al polacco Kamil Szeremeta, imbattuto con 17 vittorie consecutive con quella di oggi ottenuta per ko tecnico alla seconda ripresa. Goddi aveva già combattuto per l'europeo, perdendo ai punti contro Emanuele Blandamura, ma la rinuncia del titolo da parte di quest'ultimo per quello mondiale, gli aveva aperto le porte per il vacante titolo europeo. Tra poco andrà in scena invece l'atteso main-event con il match tra Emiliano Marsili e il messicano Victor Betancourt valido per il Campionato Mondiale per la Pace Wbc.