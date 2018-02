Neve: misure clochard,più turni taxi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Riunione stamattina in Campidoglio tra tutti gli uffici competenti per predisporre le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna. Ad allertare Protezione civile, vigili, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola, ieri era stata la stessa sindaca di Roma Virginia Raggi, in vista dell'ondata di maltempo. Il tavolo si è riunito a fronte della possibilità di neve o nevischio su Roma a partire da domenica sera. Sono state allertate anche tutte le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile di Roma sul territorio che si stanno preparando per tale l'eventualità. Si prevede che per le ondate di grande freddo si adottino "appropriati interventi per i senza fissa dimora". In caso di neve l'ordine è di "far circolare" tutti i bus "provvisti di catene". Inoltre sempre in caso di neve e ghiaccio "tutti i conducenti di taxi" saranno autorizzati "a protrarre l'orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione dei turni previsti dalla vigente regolamentazione".