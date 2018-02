Roma,stanco dell'attesa rompe vetro bus

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Stanco di aspettare alla fermata l'autobus, al suo arrivo ha preso a colpi il parabrezza impugnando una pietra e lo ha mandato in frantumi. E' accaduto in via di valle Aurelia, a Roma. L'uomo dopo il gesto si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Pietro che indagano sulla vicenda. Non ci sono feriti. Al vaglio eventuali riprese delle telecamere di zona e il racconto di testimoni per risalire al responsabile.