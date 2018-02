Riaprono 7 bagni pubblici a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Colosseo, Pincio, Castel Sant'Angelo, piazza Risorgimento, via di Ripetta, piazza Garibaldi e Basilica di San Paolo. In questi luoghi di Roma sono stati riaperti i bagni pubblici dopo un'opera di manutenzione, realizzata con 47mila euro del Dipartimento Tutela Ambientale. Lo annuncia il Campidoglio. "Le strutture saranno presidiate dalla ditta aggiudicatrice del bando per la gestione, per un valore complessivo di circa 256 mila euro, sempre messi a disposizione dal Dipartimento Tutela Ambientale. Il pagamento per usufruire dei bagni pubblici è di un euro".

"Roma merita servizi igienici all'altezza della Capitale d'Italia, per questo abbiamo pensato anche a qualcosa di originale - spiega l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari - Nel bagno pubblico del Colosseo abbiamo posizionato un'installazione dello scrittore, performer e poeta visivo, Paolo Albani. Stiamo lavorando anche per la riapertura dei bagni nelle ville storiche e di quelli cosiddetti 'autopulenti'".