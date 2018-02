'Non ci pagano', migranti barricati in un centro a Roma

Momenti di tensione stamattina in un centro di accoglienza in largo Perassi a Roma. Secondo quanto si è appreso, circa 200 migranti si sono barricati all'interno della struttura per protesta. Gli ospiti del centro denuncerebbero il mancato pagamento del pocket money. Sul posto le forze dell'ordine.

Dopo qualche ora i migranti hanno incontrato il responsabile della struttura, il quale gli ha dato rassicurazioni sul pagamento a breve del pocket money, che non riceverebbero da gennaio, e la situazione al momento è tornata alla normalità. Sul posto polizia e carabinieri.

Dopo aver appreso la notizia, sul luogo si è recato anche il leader della Lega, Matteo Salvini.