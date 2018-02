Migranti barricati in centro accoglienza

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Momenti di tensione stamattina in un centro di accoglienza in largo Perazzi a Roma. Secondo quanto si è appreso, circa 200 migranti si sono barricati all'interno della struttura per protesta. Gli ospiti del centro denuncerebbero il mancato pagamento del pocket money. Sul posto le forze dell'ordine.