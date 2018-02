Fiamme in abitazione vicino a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Potrebbe esserci stato un malfunzionamento del tubo della bombola del gas alla base dell'incendio divampato nella tarda serata di ieri in un appartamento di Olevano Romano, vicino Roma. E quanto si ipotizza al momento. La casa, in cui abitava un anziano di 84 anni rimasto lievemente intossicato, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Olevano Romano. I carabinieri, muniti di estintori, hanno bussato porta per porta nella palazzina per assicurarsi che non ci fosse nessuno negli appartamenti.