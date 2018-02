Salvini e Meloni, c.destra insieme l'1/4

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Giovedì primo marzo ho prenotato il Teatro Brancaccio a Roma, lo faccio come Lega e lo apro molto volentieri a tutta la coalizione del centrodestra per fare squadra". Lo dice Matteo Salvini a Repubblica Tv rispondendo a chi gli chiede se ci sarà prima del 4 marzo una 'foto di tutti e tre" i leader del centrodestra insieme.

"Sono contenta che la proposta di Fratelli d'Italia di celebrare una manifestazione unitaria del centrodestra sia stata accolta da Matteo Salvini", risponde a stretto giro di posta Giorgia Meloni auspicando che "anche Silvio Berlusconi voglia offrire la disponibilità di Forza Italia per una manifestazione il 1 marzo a Roma o in una città del Mezzogiorno per dimostrare la nostra attenzione al Sud".