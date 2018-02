Picchiava e sevizia moglie, arrestato

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Ha picchiato e seviziato per oltre 20 anni la moglie, oggi 73enne. In una delle ultime aggressioni le ha rotto il femore spingendola sul pavimento e l'ha lasciata per giorni bloccata sul divano a lamentarsi senza chiamare i soccorsi e lanciandole pezzi di pane per nutrirla. L'anziano è stato arrestato di poliziotti del commissario Torpignattara.

L'uomo, coetaneo della moglie, spesso abusava di alcolici aggrediva con calci e pugni la donna soprattutto quando si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui. La vittima ha raccontato agli agenti una lunga storia di violenze fisiche e psicologiche: più volte presa a bastonate - anche in strada - o lasciata fuori casa sotto la pioggia. Eclatante un episodio subito dalla 73enne ad aprile quando, dopo l'ennesima aggressione da parte del marito che l'aveva scaraventata con forza a terra procurandole la frattura del femore, l'ha lasciata così sofferente senza richiedere i soccorsi.