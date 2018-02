Corruzione e spaccio,13 arresti a Latina

(ANSA) - (LATINA), 21 FEB - Tredici arresti a Latina tra pubblici funzionari, commercialisti, imprenditori, faccendieri e un giudice della commissione tributaria provinciale nell'ambito di un'inchiesta su reati contro la pubblica amministrazione e per lo spaccio di cocaina. Dall'alba circa cinquanta finanzieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo nella provincia pontina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Latina Mara Mattioli su richiesta dei Sostituti Procuratori Luigia Spinelli e Giuseppe Bontempo.

L'indagine si è sviluppata con acquisizioni e perquisizioni, intercettazioni telefoniche e ambientali, consentendo di far emergere un diffuso e collaudato sistema di mercimonio della funzione pubblica trasversale a più uffici. Al centro delle indagini due commercialisti apriliani e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Secondo le indagini, il giudice avrebbe ottenuto non solo denaro ma anche l'assunzione lavorativa di un parente.