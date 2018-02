All'Esquilino si adotterà Daspo urbano

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Adozione da parte dell'Amministrazione comunale del 'daspo urbano' ma anche maggiore illuminazione.

Sono alcune delle misure contro il degrado a piazza Vittorio di cui si è parlato stamattina in prefettura durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Alla riunione, durata circa 2 ore, hanno partecipato tra gli altri la sindaca Virginia Raggi, il questore Guido Marino e il comandante provinciale dei carabinieri, generale Antonio De Vita. A piazza Vittorio, nel rione multietnico Esquilino, al centro di Roma, nei giorni scorsi è stata violentata una clochard tedesca e da tempo non solo comitati di residenti ma anche attori e registi si stanno mobilitando contro il degrado.