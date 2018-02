Stadio Roma: Raggi "sogno si avvicina"

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Il sogno dello stadio a Tor di Valle si avvicina. Ieri abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per dotare Roma di #unostadiofattobene e di tutte le infrastrutture necessarie a migliorare quel quadrante della città. Abbiamo approvato la delibera relativa al progetto definitivo per la realizzazione del Ponte dei Congressi. Una variante urbanistica che ora andrà in Assemblea capitolina". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sarà realizzato un sistema infrastrutturale ad anello che utilizza in direzione Roma il nuovo ponte e in direzione Fiumicino il ponte esistente della Magliana, organizzato in quattro corsie a senso unico di marcia.

Miglioreremo così la viabilità in quella zona evitando che si creino code e rallentamenti soprattutto nei giorni in cui si giocheranno le partite. Insomma uno stadio fatto bene, moderno ed ecosostenibile".