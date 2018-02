Raggi,verso daspo anti-degrado Esquilino

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Sulla possibilità di utilizzare i daspo urbani in funzione anti-degrado a piazza Vittorio, nel quartiere multietnico Esquilino di Roma, "ne stiamo parlando anche con il delegato alla Sicurezza, Marco Cardilli". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata sull'ipotesi del daspo urbano antidegrado. "Tra l'altro si tratta del quartiere Esquilino, una zona su cui abbiamo convenuto con il prefetto di fare un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica", aggiunge.

Intanto tutti i comitati e associazioni dell'Esquilino, dai commercianti fino a residenti vip come registi e sceneggiatori hanno scritto una lettera alla sindaca Virginia Raggi nella quale chiedono: pulizia dei giardini e dei portici di Piazza Vittorio, più illuminazione; cura del verde; installazione di telecamere di sorveglianza; intervento costante sulle situazioni di disagio; aumento della presenza delle forze dell'ordine.