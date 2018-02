Sabato quattro cortei a Roma: in piazza Anpi e antagonisti, pronto piano sicurezza

Allo studio il piano di sicurezza per la giornata di sabato a Roma dove, nel pomeriggio, sono in programma due cortei, un sit in e un presidio. Tra le iniziative in calendario il corteo organizzato da ANPI e dal Comitato "Mai più fascismo" a cui è prevista la partecipazione di circa 20mila persone.

Divieto di partecipare alle manifestazioni con "oggetti contundenti, aste rigide di bandiere, vestiario utile al travisamento e ogni altro strumento potenzialmente utilizzabile per occultare la propria identità". Vietati anche caschi, elmetti o cappelli rigidi. Lo prevede l'ordinanza del questore Guido Marino. "Duplice l'obiettivo - rende noto la Questura -: garantire un elevato standard di prevenzione antiterrorismo ed evitare che gruppi di facinorosi possano infiltrare i cortei con conseguenze negative per l'ordine e la sicurezza".



Al corteo dell'Anpi e dal Comitato "Mai più fascismo" sono previste 20mila persone; si svolgerà dalle 13 alle 17 da piazza della Repubblica a piazza del Popolo.



L'altro corteo da piazza Esquilino a piazza Madonna di Loreto, dalle 14, è promosso dai Cobas per chiedere l'abolizione del Jobs Act. Attese 4500 persone.



Un sit in del movimento "No Vax" si svolgerà in piazza Porta San Giovanni e un'iniziativa al CIE di Ponte Galeria è promossa da "Gruppi Antagonisti".