Roma, riunione serale Assemblea, ira Pd

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Si terrà giovedì la nuova riunione dell'Assemblea Capitolina. Il consiglio si aprirà - da convocazione - alle 18, mentre l'orario di chiusura è previsto per mezzanotte. In programma: una delibera sui debiti fuori bilancio, una sugli impianti sportivi e alcune mozioni tra cui una di supporto ad Acea per l'accordo di secondo livello con cui si supera il Jobs Act. La convocazione "notturna", ha fatto tuonare il Pd che l'ha definita "un'offesa alle istituzioni cittadine". Secondo quanto riporta una nota di tutti i consiglieri dem e della lista civica 'Roma Torna Roma' il capogruppo del M5S Paolo Ferrara avrebbe motivato la decisione con questa frase: "Roma non è Pescasseroli". "Una frase che rimarrà negli annali della storia di Roma - si legge in una nota -. Forse la vera motivazione della mancata convocazione già domani è la paura delle proteste e lo spauracchio dei numeri in Aula, sempre più difficili da tenere per la maggioranza, tra dissidi interni e impedimenti personali".