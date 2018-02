Al via anno accademico Roma Tre

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 dell'Università degli Studi Roma Tre.

All'evento partecipano numerosi esponenti istituzionali, come la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. L'Università, che conta ad oggi oltre 32 mila studenti iscritti, quest'anno ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 6% rispetto all'anno precedente. "L'Università è l'ossatura del Paese, la serra in cui si coltiva il futuro di una nazione. È con questo spirito che ho intrapreso il mio mandato rettorale e questo nuovo anno accademico", ha dichiarato il rettore Luca Pietromarchi. "Roma Tre è un ateneo in salute - ha detto -. Le iscrizioni, in questi anni difficili per l'intero mondo universitario, non hanno subito alcuna flessione, con il numero degli studenti in mobilità internazionale in continua crescita. Tutto ciò a riprova che siamo una realtà dinamica, che persegue l'obiettivo di svolgere un pubblico servizio a favore di tutta la collettività".