38 treni per Roma-Lido e Roma-Viterbo

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato con l'assessore ai Trasporti Michele Civita il bando per l'acquisto dei nuovi treni per le ferrovie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Un finanziamento di 100 milioni di euro è il primo step dell'intera gara del valore totale di 314 milioni di euro che prevede, inoltre, la manutenzione per 10 anni a carico del fornitore. "L'obiettivo - ha spiegato Civita - è rinnovare completamente la flotta: 38 treni nei prossimi 5 anni, di cui 20 sulla Roma-Lido. Puntiamo a comprare subito 11 treni, di cui 5 per la Roma-Lido. I primi treni potranno essere in uso già tra un anno e mezzo, al netto di eventuali ricorsi e di chi vincerà la gara". La dotazione attuale del materiale rotabile, è stato spiegato in Regione, risulta avere un'elevata età media e spesso risulta inservibile per guasti, creando un continuo disservizio dell'esercizio e un ridotto numero di corse che non riescono a soddisfare la domanda attuale.