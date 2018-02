Meloni, assenza Cav-Salvini? Perplessa..

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non so perché Salvini e Berlusconi abbiano scelto di non partecipare alla nostra manifestazione, mi lascia perplessa questa assenza". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con i cronisti, appena arrivata all'Adriano, dove si tiene la 'Manifestazione anti-inciucio' promossa da Fratelli d'Italia. "Giudicheranno gli italiani".