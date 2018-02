Serie A: Udinese-Roma 0-2

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Ancora nel segno di Under, la Roma trova la terza vittoria consecutiva imponendosi 2-0 a Udine nel primo anticipo della 25/a giornata di serie A. Il giovane turco, dopo la rete della vittoria a Verona e la doppietta contro il Benevento, ha siglato al 25' st il gol che ha messo sui binari giusti per la sua squadra la sfida all'Udinese: un tiro preciso e potente da appena fuori area non ha lasciato scampo al portiere di casa. Erano state poche fino a quel momento le occasioni nella ripresa per i giallorossi dopo un primo tempo equilibrato e Under ha tolto le castagne dal fuoco con un'invenzione che lo conferma come l'uomo del momento per Di Francesco. I bianconeri, mai veramente pericolosi, hanno tentato una reazione poco convinta, subendo la seconda sconfitta di fila, suggellata al 90' dal raddoppio di Perotti. La Roma sale al terzo posto, in attesa della partita di stasera dell'Inter, con 50 punti. L'Udinese resta a 33.