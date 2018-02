Investito mentre attraversa,muore 52enne

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Un uomo di 52 anni è morto investito da un'auto a Roma. E' accaduto in via Emanuele Filiberto, in zona Esquilino. Sul posto la polizia locale e il 118. Sembra che l'uomo sia stato travolto mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso.