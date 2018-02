Casa Spada, Regione:sanatoria 10 anni fa

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Si sta parlando di norme regionali prodotte da altra Giunta, quasi un decennio fa, di cui la stessa Regione indicava esaurire l'efficacia nei 24 mesi successivi la loro applicazione". Così la Regione risponde al Campidoglio sull'assegnazione di una casa popolare a Giuseppe Spada. Nella comunicazione del Comune si parla dell'articolo 53 della Legge Regionale 27 del 2006. "L'articolo 11 della legge regionale numero 11 del 2007 stabiliva in 24 mesi e non oltre i termini entro cui si doveva concludere l'istruttoria - scrive la Regione -: è infatti erroneo fare riferimento alla sola legge regionale 2006 numero 27 visto che, per indicare in maniera stringente come eseguire la sanatoria, fu sempre l'Amministrazione regionale di allora a produrre un'ulteriore legge, la 11 del 19 luglio 2007. In essa si legge: 'I comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, stabiliscono termini e modalità per l'istruttoria delle domande presentate ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi".