Voragine Roma, aggredito giornalista Rai

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un giornalista del Giornale Radio Rai, Simone Zazzera, è stato aggredito oggi pomeriggio mentre realizzava un servizio sul crollo della strada nel quartiere Balduina, a Roma. Lo ha reso noto lo stesso CdR del Giornale Radio, in una nota congiunta con Fnsi e Usigrai. "Ancora un'aggressione a un cronista - si legge -. Il clima è diventato non più tollerabile". "Volevano prendermi il cellulare perché erano convinti che stessi registrando - il racconto del reporter -. Ero davanti alla sede della Impresit, la ditta che sembra responsabile del cantiere dove è avvenuto l'incidente quando uno dei responsabili, in seguito ad alcune mie domande, si è inalberato e ha provato a strapparmi dalle mani il cellulare. Io mi sono difeso ma ho perso gli occhiali. Così l'uomo li ha presi e poi me li ha lanciati a terra andando via in auto. Non sono stato picchiato, ma aggredito solo perché facevo delle domande.

Sono subito andato dai carabinieri a fare una segnalazione e domani mattina sporgerò denuncia".