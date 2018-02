Pirozzi: Renzi prometteva case a Natale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Con Renzi ho avuto un buon rapporto, un uomo delle istituzioni deve parlare con tutti. Ha sbagliato solo a promettere le case a Natale (ai terremotati, ndr). Questo non deve farlo la politica, promettere a ridosso di una campagna elettorale. Questo ha generato sfiducia nella politica in generale". Lo ha detto Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice (Rieti), candidato civico alla presidenza della Regione Lazio, richiesto su Radio Radio di un parere sul segretario Pd, premier ai tempi del sisma di agosto 2016. "Berlusconi? Questa persona ha fatto il suo tempo. Gli sono grato per aver rappresentato le istituzioni, ma ora è superato, serve un nuovo tipo di approccio", ha risposto ancora Pirozzi.