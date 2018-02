Pirozzi: antisismico, sindaco impotente

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il sindaco sull'antisismico non può fare niente. L'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ndr) ha attestato che quello di Amatrice è stato il terremoto più devastante dopo quelle del 1915 ad Avezzano.

Manca un piano di messa in sicurezza nazionale, in Italia siamo straordinari sull'urgenza, ma non sulla programmazione. Sono orgoglioso di quel che ho fatto ad Amatrice, era diventato uno dei borghi più belli d'Italia". Così Sergio Pirozzi, sindaco della cittadina reatina martire del terremoto di agosto 2016, ha commentato su Radio Radio l'avviso di garanzia della procura di Rieti a suo carico per omicidio colposo per il crollo di un palazzo con 7 morti per il sisma.