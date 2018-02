Imprese: Federlazio, crescono nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Le imprese del Lazio crescono. A dirlo un'analisi di Federlazio sulle piccole e medie imprese relativa al secondo semestre del 2017, effettuata su un campione di 450 imprese associate. A trainare il settore, emerge, è principalmente il settore dell'export e da quello indirizzato verso i paesi extra-Ue in modo particolare. Un andamento positivo riguarda il fatturato derivante del mercato Ue con un saldo di +17,4 e in crescita di 8 punti rispetto al semestre precedente. Il fatturato proveniente dal mercato extra Ue torna nettamente in attivo passando da -6,7 a +22,6. Si consolida la positività sulla produzione anche se in misura ridotta rispetto al precedente semestre (da +26,5 a +12,1).

"Qualche preoccupazione c'è per gli effetti perversi, sotto forma di rallentamento delle attività del Paese che potrebbero derivare dalla duplice scadenza elettorale che interesserà i cittadini del Lazio con le elezioni regionali e le elezioni politiche concomitanti", ha spiegato Presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli.