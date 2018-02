Golf: Alps Tour, è doppietta Italia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Trionfo azzurro in Egitto dove Michele Cea ha conquistato l'Ein Bay Open di golf in un derby italiano con Michele Ortolani che si è classificato secondo. Nel primo torneo del 2018 dell'Alps Tour è subito grande Italia. Al Sokhma Golf Club (Course B e Course C, par 72), ad Ataqah, straordinario podio per l'Italgolf. "Ancora non riesco a crederci - ha detto Cea dopo la gara -. E' stato un match combattuto con il mio amico Ortolani fino all'ultima buca. Ho sempre mantenuto alta la concentrazione ma la tensione è stata massima quando ho effettuato l'ultimo putt. Non potevo sperare in un inizio migliore". Romano, 23 anni, Cea s'è aggiudicato il titolo e un assegno di 5.800 euro su un montepremi di 40.000.

Professionista dal 2017, da dilettante ha vinto con il Parco di Roma il titolo europeo per team, due volte il Campionato assoluto italiano a squadre e una volta il Campionato Under 18 a squadre. Ha fatto inoltre parte della Nazionale ottenendo buoni risultati tra cui il 2/o posto negli Internazionali di Svizzera.