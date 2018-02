Famiglie via da chiesa SS.Apostoli Roma

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Le famiglie senza casa che da agosto scorso occupano l'atrio della chiesa di SS. Apostoli, nell'omonima piazza al centro di Roma, hanno preparato le loro cose e, come avevano annunciato nei giorni scorsi, si sono diretti allo stabile di via Ventura, nella zona della Pineta Sacchetti, dove la Regione Lazio aveva dato la disponibilità all'accoglienza. Le famiglie erano state sgomberate a fine luglio da un palazzo di via Quintavalle, a Cinecittà. "Questi giorni sono particolarmente rigidi dal punto di vista climatico - spiegano - per questo auspichiamo che non si ostacoli ancora l'ingresso dei nuclei nello stabile di via Venturi e che invece ci si adoperi per favorirne l'entrata".

Ad attenderli, spiegano, un cordone di polizia che impedisce loro di entrare. Alcune donne hanno cominciato a montare tende per accamparsi, "noi da qui non ce ne andiamo", dicono. Insieme ai senza casa anche persone di altre occupazioni e movimenti.