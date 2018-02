Roma: arriva il 'mini daspo' in centro e nei luoghi della movida

In arrivo il 'mini-daspo' nel centro storico di Roma e in altre aree della movida. Prevede anche questo, a quanto si apprende, il nuovo regolamento di polizia urbana.

Quattro le fattispecie a cui potrà essere applicato: "l'abusivismo commerciale, i parcheggiatori abusivi, i casi di ubriachezza manifesta e gli atti contrari alla decenza in luogo pubblico come ad esempio la prostituzione in modalità ostentate". Il 'mini-daspo', possibile dopo il decreto Minniti, permetterà ai vigili non solo di sanzionare ma anche obbligare i trasgressori ad allontanarsi dalle aree in cui svolgevano attività illegali per 48 ore.