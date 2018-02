E.League: Snai, Napoli-Lipsia sul filo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il Napoli dovrà fare i conti con il Lipsia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, domani sera al San Paolo e le quote Snai invitano alla prudenza.

Gli azzurri sono favoriti, ma non in maniera schiacciante: il loro successo è a 2,05, contro il 3,50 offerto per i segni 'X' e '2'. In equilibrio le quote sul passaggio del turno: azzurri leggermente avanti a 1,70, gli avversari sono a 2,05. L'Atalanta ha pescato il temibile Borussia Dortmund: nell'andata in Germania, i nerazzurri partono sfavoriti, a 4,25, contro il 3,75 sul pareggio e l'1,80 dei gialloneri. Più benevole le quote sul passaggio del turno: 2,30 contro l'1,55 del Dortmund. Per quanto riguarda Lazio e Milan, sul tabellone Snai sono appaiate: sia per i biancocelesti che per i rossoneri la qualificazione è a 1,20.