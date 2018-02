Consegnate 2.537 casette in 37 Comuni

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sono 2.537 le casette consegnate ad oggi in 37 Comuni delle quattro regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Dai dati della Protezione Civile risulta inoltre che sono in corso i lavori in 61 aree.

In particolare, sono state consegnate 1.085 Soluzioni abitative d'emergenza nelle Marche, 727 nel Lazio, 581 in Umbria e 144 in Abruzzo. Complessivamente sono state ordinate dai sindaci di 49 comuni 3.662 casette: il Lazio ne ha chieste 826 per 6 comuni, l'Umbria 759 per 3 comuni, l'Abruzzo 238 per 12 comuni (alle quali ha aggiunto un ulteriore ordine di 60) e le Marche 1.839 per 28 comuni alle quali, lo scorso 29 novembre, ha aggiunto un ulteriore fabbisogno di 122.