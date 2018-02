Carl Brave x Franco126 all'Estragon

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Due date sold out all'Estragon di Bologna il 15 e il 18 febbraio per Carl Brave x Franco126. Dopo i successi di Roma e Milano la scorsa estate, tornano in tour nel 2018 i due 'fiori cresciuti in mezzo ai sampietrini' di Trastevere. Uniche date ancora disponibili (30 minuti dopo l'annuncio del tour gli altri concerti sono andati sold-out) sono Torino il 25 febbraio e Milano il 27.

Ad accompagnare i due rapper 'prestati al nuovo pop', ci sarà la loro 'big band', con anche l'inserimento di un secondo chitarrista e di un trombettista.

"Polaroid" è la raccolta di 10 'istantanee' sul cui sfondo c'è sempre Roma: a 'scattare' però non c'è una macchina fotografica, ma lo sguardo sincero di Carl Brave e Franco126, prima amici che musicisti, prima per strada che in studio.

Nelle loro canzoni la città eterna esce dalla solita retorica in cui è intrappolata nell'immaginario collettivo, per vestire i panni di una metropoli contemporanea, cosmopolita, carica di contraddizioni e per questo ancor più poetica.