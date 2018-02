Roma: M5s,dopo estate Ztl centro alle 20

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "La delibera di indirizzo per l'estensione dell'orario della ztl centro storico arriverà in commissione ai primi di marzo e subito dopo andrà in Aula. Poi servirà una delibera di Giunta per modificare gli orari. Si tratta di allungare l'orario della Ztl gradualmente dalle 18 alle 20. Questa misura partirà presumibilmente dopo l'estate, si passerà prima dalle 18 le 19 e poi dalle 19 alle 20. I motivi di questa scelta? Abbiamo visto che dalle 18 in poi in centro c'è un traffico esclusivamente di attraversamento con ripercussioni sul servizio pubblico che noi invece vogliamo agevolare". Lo annuncia il presidente Enrico Stefano (M5S) spiegando che anche la Ztl di Trastevere "si avvicinerà a questi orari, onde evitare che la zona diventi parcheggio scambio del centro". "Per noi è assurdo che si allarghi la chiusura della Ztl centro storico fino alle 20. Soprattutto senza aver avuto alcun confronto con le associazioni di categoria", così il presidente di Confesercenti di Roma Valter Giammaria.