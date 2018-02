Metro C: M5S, S.Giovanni entro Aprile

(ANSA) - ROMA, 12 FEB -L'apertura della stazione metro C di San Giovanni, a Roma, avverrà "al più tra un mese e mezzo, da oggi due mesi al massimo", ovvero agli inizi di aprile. Lo ha detto il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano (M5S) rispondendo alla domanda di una consigliera del Pd nel corso della riunione della commissione sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici di superficie proprio in vista dell'apertura della metropolitana. "La metro C a San Giovanni non solo non apre quando aveva annunciato l'assessore, ma Stefano ha parlato di ulteriori due mesi di tempo. E anche di questo non siamo sicuri e faremo i dovuti approfondimenti. Già mercoledì in occasione del sopralluogo della commissione con Roma Metropolitane chiederemo chiarimenti", commentano le consigliere comunali del PD Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta.