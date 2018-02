Ideal Standard: Calenda, c'è accordo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "E' stato firmato l'accordo tra le società Ideal Standard e Saxa Gres per rilevare l'impianto di Roccasecca in continuità aziendale, quindi con tutti i lavoratori e con un piano di investimenti supportato da Governo e Regioni per 30 milioni di euro". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al termine del tavolo sulla vertenza. Il sito che impiega circa 300 persone passerà a produrre Sampietrini da materiale di scarto (oggi invece nella fabbrica si realizzano sanitari). L'accordo rappresenta "una buona notizia: abbiamo evitato il licenziamento di 270 lavoratori", afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della riunione al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza. "Si è vinta una grande battaglia" e ora "si apre una fase di sviluppo che la Regione monitorerà e sosterrà", spiega Zingaretti. Il sito passa, sottolinea, "a un'azienda del territorio, innovativa che realizzerà un nuovo prodotto".