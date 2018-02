Droga a piazze spaccio e locali, arresti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Rifornivano di droga alcune piazze di spaccio alla periferia di Roma, ma anche alcuni locali "rinomati" del quartiere Parioli. I poliziotti del commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri, con l'ausilio degli agenti del commissariato San Giovanni, del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile, hanno eseguito questa mattina 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei componenti del un gruppo criminale che riforniva prevalentemente le piazze di spaccio del Quarticciolo e Centocelle, ma capace di operare anche in una ampia zona limitrofa, tra cui anche alcuni locali rinomati dei Parioli. 5 persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Notificati tre provvedimenti in carcere a persone già detenute. Mentre per 2 persone è scattato l'obbligo di dimora e di firma presso la polizia giudiziaria e per un'altra persona il solo obbligo di firma. Effettuate 17 perquisizioni a carico di persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta.