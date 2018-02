Controlli cc a San Basilio, 7 arresti

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sette arresti, 2 chili di droga sequestrata, 2.000 euro in contanti e una canna di una pistola.

E' il bilancio dei controlli del carabinieri nel quartiere di San Basilio. Durante un posto di controllo i via di Casale di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato un 30enne romano. All'interno della sua auto hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina e hashish.

Nella sua abitazione l'uomo aveva un deposito della droga: i militari hanno sequestrato 2 kg di hashish e oltre 1.700 euro in contanti. In un condominio di via Maioliati, i Carabinieri hanno rinvenuto 6 involucri di cocaina, occultati all'interno di una fessura ricavata in un'intercapedine di un sottoscala. Durante i controlli, i Carabinieri hanno sorpreso altri due romani con dosi di cocaina. Un 37enne romano, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di una canna di una pistola Smith&Wesson calibro 357 magnum, priva di matricola e 4 cartucce dello stesso diametro. I Carabinieri lo hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni.