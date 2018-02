Smog:domani stop auto nella Fascia Verde

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Stop alle auto domani, terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dal Campidoglio.

Previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata "Fascia Verde" dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a Gpl; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6'; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi; i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi. Durante il blocco sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico. In occasione della domenica ecologica di domani e di quella del 25 febbraio, la sindaca Virginia Raggi ha disposto la modifica dell'orario dello stop fissando il termine alle 19 e non alle 20.30. Ciò in considerazione degli eventi in programma: la XXVI Giornata Nazionale del Malato (l'11) e gli incontri di calcio allo stadio Olimpico (Roma-Benevento l'11 e Roma-Milan il 25).