Ostia, cassonetti in fiamme, forse dolo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Cassonetti in fiamme nella notte a Ostia. E' accaduto in via delle Gondole dove sono andati a fuoco sei secchioni in tre punti della strada. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Ostia che indagano sulla vicenda. Da chiarire le cause del rogo. Si ipotizza il gesto doloso. Già nei mesi scorsi si sono verificati roghi di cassonetti nella stessa zona della Capitale.