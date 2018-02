A 84 anni incendia porta finestra ex

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Lo scorso 17 gennaio le fiamme provenire dall'appartamento al primo piano di una palazzina a Cecchina, avevano fatto temere il peggio per gli inquilini del condominio che, allarmati, avevano chiamato i vigili del fuoco. A distanza di qualche giorno, per quell'incendio, i Carabinieri hanno denunciato un 84enne della zona, vedovo, che quella notte aveva lanciato una tanica di liquido infiammabile contro una porta finestra dell'abitazione di una coetanea. I due avevano una relazione sentimentale che durava da anni e che la donna aveva deciso di interrompere. L'uomo, non rassegnandosi, ha iniziato a seguire la ex con appostamenti e pedinamenti tanto che lei spesso era costretta a rifugiarsi a casa dei figli. La sera del 17 gennaio però l'uomo ha deciso di dar fuoco alla casa della donna che in quel momento non si trovava in casa. L'uomo è stato denunciato per incendio doloso e atti persecutori. In via precauzionale, all'anziano sono stati sequestrati due fucili e munizioni che deteneva regolarmente.