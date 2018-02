Adesivi Anna Frank, verso fine indagini

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il pm di Roma si appresta a chiudere l'inchiesta legata agli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma comparsi nell'ottobre scorso nella curva sud dello stadio Olimpico dopo la partita tra la Lazio e il Cagliari. Quel giorno la curva, da sempre destinata ai tifosi giallorossi, era affollata di supporter laziali in quanto la curva Nord era stata chiusa dal giudice sportivo. In totale la Digos, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, aveva identificato 14 ultras della Lazio finiti, poi, nel registro degli indagati per istigazione all'odio razziale.

Alcuni degli indagati sono legati a movimenti dell'estrema destra romana.