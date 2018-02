Roma,sabato sit in fascisti-antifascisti

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Sabato pomeriggio in occasione del giorno del Ricordo per commemorare le vittime degli eccidi delle foibe, il quadrante est della Capitale, tra Tor Bella Monaca e Torre Angela, sarà teatro di una fiaccolata di fascisti e di un contro-corteo di antifascisti, mentre dall'altra parte della città all'Eur sfilerà Casapound. Ed è allarme sicurezza. La formazione fascista Azione Frontale dalle 18 alle 19 farà un sit in all'interno del Parco di Torre Angela per chiedere di intitolare quell'area verde a Giuseppina Ghersi, 13enne "vittima dell'odio partigiano". Nei giorni scorsi il Pd e la Cgil avevano chiesto di non autorizzare la manifestazione per motivi di sicurezza, altrimenti sarebbero scesi in piazza e così è avvenuto. Infatti contro l'iniziativa di Azione Frontale, che definiscono "la sfilata del ricordo fascista", manifesteranno Anpi Roma, Aned Roma, Arci Roma e Cgil Roma e Lazio a Tor Bella Monaca dalle 15 in un "presidio antifascista".