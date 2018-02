Roma: domenica ecologica fino alle 19

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Torna l'11 febbraio la domenica ecologica a Roma con il divieto totale della circolazione nella ZTL "Fascia Verde" ma finirà alle 19 per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio Olimpico dove è in programma Roma-Benevento alle 20:45. Con l'ordinanza, inoltre, si autorizza per l'11 febbraio la circolazione degli autoveicoli privati, dotati di apposito pass, che trasporteranno i pazienti e le loro famiglie per la partecipazione agli eventi organizzati in occasione della Giornata Nazionale del Malato. Oltre a domenica 11 febbraio l'iniziativa sarà rinnovata anche il 25 febbraio. L'assessorato alla Mobilità e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.