Protocollo Lazio contro spreco cibo

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Continua la lotta agli sprechi alimentari della Regione Lazio. La Giunta Zingaretti ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione e Federalimentari, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori per incrementare le donazioni di alimenti che altrimenti andrebbero sprecati a fronte di sgravi fiscali. "Questa iniziativa - commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - si inserisce in un filone importante e concreto di attività che testimoniano il nostro impegno a favore delle persone che vivono situazioni difficili". "Il protocollo - aggiunge l'assessore all'Ambiente, Mauro Buschini - chiama ognuno di noi alle proprie responsabilità nei confronti dei cittadini e della tutela del territorio. La Regione Lazio intende coinvolgere tutti i Comuni del Lazio in progetti di informazione finalizzati alla donazione alimentare in accordo con le imprese e gli Enti no profit".