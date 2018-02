Schianto in tangenziale,1 morto,2 feriti

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Incidente mortale nella notte sulla tangenziale est di Roma. Un'auto con a bordo tre ventenni si è schiantata prima contro lo spartitraffico e poi contro un palo.

Uno dei passeggeri è deceduto sul colpo, mentre il conducente e l'altro passeggero sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno all'una sulla circonvallazione Tiburtina, altezza via Tiburtina. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi.