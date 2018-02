Nuovo look stazione Cotral Ponte Mammolo

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Nuovo look per la stazione dei pullman Cotral di Ponte Mammolo. Questo pomeriggio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme con l'assessore alla Mobilita, Michele Civita e la presidente di Cotral, Amalia Colaceci, ha tagliato il nastro del rinnovato terminal: apre oggi infatti al pubblico la nuova sala d'attesa, completamente riqualificata e dedicata in esclusiva ai clienti Cotral e Metrebus. All'interno nuovi tavoli e sedute, prese di corrente e accesso al wi-fi gratuito (dal 1 marzo). La sala èinoltre dotata di due schermi per l'infomobilità, un punto ristoro e un distributore automatico di biglietti. I colori accesi della pavimentazione e delle pareti - arancione, blu, rosso e viola - richiamano quelli del nuovo logo Cotral. Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti è "una bella storia quella di Cotral, aiuta i pendolari, i cittadini, favorisce l'utilizzo del mezzo pubblico e aiuta anche noi a sviluppare il turismo extraurbano".