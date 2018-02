Cgil,no corteo fascista o manifesteremo

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Dopo il Pd anche la Cgil di Roma e del Lazio oggi chiede al Questore e al Prefetto della Capitale di non far svolgere sabato prossimo, in occasione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, la manifestazione indetta da Azione Frontale a Roma. Il sindacato ha fatto la sua richiesta inviando stamani una lettera al Questore di Roma Guido Marino e al Prefetto di Roma Paola Basilone spiegando che altrimenti sarà organizzato un controcorteo. "La manifestazione indetta da Azione Frontale a Roma, sulla scorta di parole d'ordine negazioniste e fasciste, non può in alcun modo - ha scritto nella lettera la Cgil - essere tollerata nella città medaglia d'oro per la Resistenza". "Siamo pronti a tenere alti i valori della democrazia - aggiunge - anche con le nostre bandiere, presidiando il territorio e intervenendo in tutte quelle circostanze in cui riterremo messi in discussione i valori della nostra convivenza civile".