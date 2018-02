Auto-moto: Convegno 'Segreti del pilota'

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sabato a Roma, al Crowne Plaza, si terrà la 2/a edizione del Convegno "I segreti del pilota". Una giornata di formazione-informazione per piloti, preparatori atletici, team manager e appassionati dei motori. Esperti e piloti si alterneranno su varie argomentazioni. Nella realtà degli sport delle due e 4 ruote è opinione diffusa che solo driver di F1, Mondiale Endurance, MotoGp, SBK e pochi altri abbiano conoscenze moderne e specifiche sulla preparazione fisica, mentale e nutrizionale. Da ciò ha preso spunto l'idea del Centro di Preparazione Piloti di Roma di organizzare un convegno annuale per dare indicazioni a coloro che si cimentano in competizioni 'minori', come Carrera Cup, Trofeo Lamborghini, GT, Seat Ibiza Cup, Campionato Italiano Rally, Prototipi, Karting, Coppa Italia, Trofeo Bridgestone e Motocross. Durante il convegno si alterneranno gli esperti del Centro di preparazione Fisica Piloti, Lorenzo Boco e Alfredo Stecchi,e piloti come Simone Corsi e Michel Fabrizio e l'ex campione di F2 Claudio Francisci.