Al via dossier Unesco Civita Bagnoregio

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Civita di Bagnoregio, il borgo viterbese famoso in tutto il mondo che sorge su uno sperone di rocca tufacea, candidato a patrimonio universale dell'Unesco. "E' una bella sfida che si inserisce nella politica della bellezza che ci ha portato in questi anni ad aprire la WeGil, il Castello di S. Severa, a fare la scelta di valorizzazione dei percorsi religiosi - ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - L'iter è lungo, la competizione è molto agguerrita ma anche per questo ci siamo preparati bene assieme al Comune di Bagnoregio, chiamando i migliori esperti per preparare il dossier perché Civita e la Valle dei Calanchi sono un patrimonio unico al mondo". Nel corso dell'incontro - a cui hanno partecipato il sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti, il geologo Claudio Margottini, il sociologo e psichiatra Paolo Crepet e lo scrittore Marco Lodoli - è stato illustrato il percorso per sostenere la candidatura di Civita.