Boldrini,da madre Pamela lezione civiltà

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Ho parlato con la mamma di Pamela, la signora Alessandra, per esprimerle la mia vicinanza. Da madre, non riesco neanche a immaginare il dolore che sta provando in questi giorni terribili. Una donna forte che con grande senso di responsabilità chiede giustizia, non vendetta. Una donna che sta dando a tutti noi una lezione di civiltà". Lo scrive in una nota la presidente della Camera, Laura Boldrini.